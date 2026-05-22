«КамАЗы» с мусором вывезли из квартиры пенсионерки в Семее

Поводом для проверки стали многочисленные обращения соседей. Они жаловались на плохой запах, антисанитарию и угрозу возникновения пожара. Как оказалось, женщина годами собирала хлам, буквально превратив свою квартиру в стихийную свалку.
По информации полиции, из квартиры пенсионерки вывезли порядка 10 «КамАЗов» мусора. С женщиной была проведена профилактическая беседа — ей предложили помощь.
Как отметили в полиции, захламленное помещение представляло особую опасность для всех жителей этого дома. Из-за большого количества мусора существовал риск возгорания и распространения инфекций.