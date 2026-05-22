Белый дом продолжает стратегию по переброске контингента в Европу: куда направили еще 5 тысяч солдат

Дональд Трамп заявил, что США перебросят в Польшу дополнительные 5 тысяч своих военных.
«Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.
Польша в свою очередь готова принять войска США в случае их вывода из ФРГ. Президент Кароль Навроцкий пообещал лично просить Трампа перевести американских солдат в республику.
До этого американский президент подтвердил намерение США вывести более 5 тыс. военных из Европы, в том числе сократить контингент в Германии, как ранее заявлял Пентагон.
По данным Defense News, ранее американская армия отменила переброску в Польшу второй бронетанковой бригады с более 4 тыс. военных первой кавалерийской дивизии.
Накануне Reuters сообщило, что Вашингтон в пятницу уведомит союзников по НАТО о планах сократить военный контингент, который может быть направлен на помощь Европе при кризисе.
Как информировало издание Wirtualna Polska, масштабное перемещение солдат США может затронуть восточный фланг НАТО — Польшу, Литву и Румынию.
Так, Вашингтон выводит свои войска из тех стран, которые не поддержали Америку в войне с Ираном. В таком случае американские подразделения окажутся ближе к границам России.
При этом немецкая газета Junge Welt писала, что дальнейшее сокращение военной помощи со стороны США приведет к неминуемому провалу антироссийской стратегии Европы. Германии, которая стремится стать новым лидером ЕС, в нынешних условиях будет очень тяжело.
Тем временем после неоднократных заявлений Белого дома о неизбежности выхода США из НАТО стало известно, что Генсек НАТО Марк Рютте не разрешает вести обсуждения внутри Альянса о возможном выходе Вашингтона из военного блока.
Ранее американский глава отмечал свое сильное разочарование в НАТО. Кроме этого, Трамп не ожидает поддержки от Альянса в будущем.