За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 17 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За сутки в регионе также зафиксировали девять возгораний мусора и четыре пала сухой травы.
Они произошли в Ачинске, Канске, Сосновоборске и Емельяновском муниципальном округе. Общая площадь палов составила около 4,15 гектара.
В поселке Таежный Богучанского муниципального округа загорелись кровля гаражей и отходы лесопиления. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. На месте работали девять человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В селе Бражное из-за нарушения правил эксплуатации печи сгорела хозяйственная постройка. Пожар ликвидировали на площади около 18 квадратных метров. В тушении участвовали девять человек и три единицы техники, в том числе добровольцы, сообщили в краевом МЧС.