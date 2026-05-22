Турэксперт Мкртчян объяснил массовую депортацию россиян из Таиланда и Бали

Меры, которые принимают власти Таиланда и Бали, направлены не против туристов, а для борьбы с другими приезжими, сообщил в беседе с aif.ru вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.
Таким образом специалист прокомментировал появившиеся ранее сообщения о массовой депортации россиян из Таиланда и с острова Бали.
Так, власти Таиланда ужесточили визовые правила для иностранцев. Теперь вместо 60 дней без визы в стране можно будет находиться всего 30. А власти Бали объявили о ликвидации «русских и украинских деревень».
Уточняется, что таким способом курортные страны пытаются защищать рабочие места от иностранцев и бороться с ростом цен из-за притока кочевников.
Специалист отметил, что обычных туристов ужесточение законов не коснется.
«Важно понимать, что эти меры направлены не против туристов, а против так называемых дикарей. Поясню: больше 99% туристов приезжают в эти страны на срок меньше 30 дней. Но оставшиеся туристы приезжают на более долгий срок. Например, на 2−3 месяца, на полгода. Это касается и острова Бали. Естественно, жить полгода без денег невозможно. И такие люди пытаются найти работу гидом, таксистом, фитнес-тренером, тренером по йоге и так далее. И работают при этом нелегально. Вот их и начинают депортировать», — пояснил эксперт.
Мкртчян добавил, что как только человек приезжает в другую страну и начинает работать, он перестает быть туристом.
«Если ты хочешь зарабатывать деньги — получай рабочую лицензию, устраивайся и работай на благо Индонезии и Таиланда. Они разрешают легально работать при наличии лицензии. А нелегально, не платя налоги, нельзя работать и в России. Так же и там. Но обычные туристы не должны беспокоиться. Им это не грозит. Они как ездили в Таиланд и Индонезию, так и продолжат это делать. Ни одного организованного туриста оттуда не депортировали», — сказал он.
