Конец эпохи банд: в Сальвадоре скончался «Старина Линь»

В тюрьме Сальвадора скончался один из основателей крупной преступной группировки Barrio 18 Карлос Эрнесто Мохика Лечуга, известный по прозвищу Старина Линь. Об этом сообщает Главное управление пенитенциарных учреждений страны.
По данным ведомства, смерть наступила в среду вечером. Причиной названа полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне осложнений заболеваний печени.
Как уточняется в официальном заявлении, заключенный страдал циррозом печени, гепаторенальным синдромом, а также имел признаки вероятной агрессивной опухоли головного мозга — глиобластомы.
Мохика Лечуга считался одним из ключевых фигур и основателей Barrio 18 в Сальвадоре. В 1990—2000-х годах он, по данным властей, возглавлял одну из наиболее жестких фракций, причастных к тяжким преступлениям, включая убийства и вербовку несовершеннолетних.
В 2012 году он участвовал в переговорах от имени группировки при заключении соглашения с правительством страны, в рамках которого снижение уровня насилия обменивалось на послабления для заключенных. Позднее официальные структуры отмечали, что его смерть стала символическим завершением целого периода влияния банд в пенитенциарной системе.
Власти подчеркивают, что Barrio 18 на протяжении десятилетий оставалась одной из самых жестоких транснациональных криминальных структур, действующих в Центральной Америке, и вела длительное противостояние с конкурирующими группировками, включая Mara Salvatrucha (MS-13).
Смерть Мохики Лечуги произошла на фоне длительного тюремного заключения и тяжелого состояния здоровья, о котором сообщалось ранее в медицинских документах. Власти пенитенциарной системы рассматривают произошедшее как событие, связанное с завершением многолетней истории одного из заметных лидеров криминального мира страны.
