Юрист рассказал, какие выплаты положены отцам-одиночкам

Он пояснил, что отец-одиночка вправе оформить пособие по уходу за ребенком, которое максимально составляет 83 тысячи рублей. Для этого необходимо установить место жительства ребенка с отцом, а также иметь решение суда об ограничении или лишении материи родительских прав. Также раньше для получения выплат родитель обязан был уходить в отпуск по уходу за ребенком, сейчас же разрешено совмещать работу с получением пособия, добавил юрист.