Колледжи и техникумы Иркутской области выделили почти 14 тысяч бюджетных мест

Абитуриентам советуют обратить внимание на целевое обучение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Приемная кампания в Приангарье стартует не позднее 20 июня. Профессиональные образовательные организации предлагают порядка 13,7 тысячи бюджетных мест, вузы — 8073 места. Из школ региона в этом году выпускается около 14 тысяч одиннадцатиклассников и 32,4 тысячи девятиклассников.

В 2026 году заметно увеличили количество бесплатных мест по востребованным направлениям: машиностроение, энергетика, наземный транспорт, здравоохранение. Особым спросом несколько лет подряд пользуются программы федерального проекта «Профессионалитет», сейчас в области работают 12 образовательных кластеров, в этом году откроют еще два для топливно-энергетического комплекса и химической отрасли.

Абитуриентам советуют обратить внимание на целевое обучение, оно дает гарантию трудоустройства. Сейчас по программам среднего профобразования по договорам учатся больше 1150 человек, в вузах — порядка 5400. Льготы при поступлении предоставляют детям участников СВО и ветеранам боевых действий, они имеют преимущественное право наравне с целевиками.

Эксперты отмечают, что выпускники все чаще выбирают технические и естественно-научные специальности и сдают ЕГЭ по физике, химии и информатике. Около 40% девятиклассников идут в техникумы и колледжи.