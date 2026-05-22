Индекс борща в Новосибирской области за год упал на 23,5%

В Новосибирской области заметно подешевел борщевой набор. Об этом говорят данные так называемого индекса борща, который показывает изменение стоимости классического рецепта. Во втором квартале 2026 года индекс упал до 155,23 пункта, тогда как годом ранее был 196,64 пункта. То есть продукты для приготовления борща подешевели в регионе за год на 23,5%.
Для расчета взяли упрощенный рецепт на семью из четырех человек: картофель (350 г), капуста (200 г), лук (80 г), морковь (80 г), свекла (130 г), чеснок (6 г), курятина (500 г), сметана (100 г) и хлеб (200 г). Выбирали в магазине самые дешевые варианты продуктов: овощи — немытые и нефасованные, курятину, сметану и хлеб — по минимальной цене за единицу веса. Сметана должна быть натуральной, жирностью не ниже 15%.
Авторы индекса поясняют: борщ — простое и понятное блюдо, его компоненты доступны большинству жителей России. Индекс помогает увидеть реальную продуктовую инфляцию как в целом по стране, так и в отдельных городах.