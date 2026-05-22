Хабаровский сержант спас машину под обстрелом и доставил груз до передовой

Сержант Александр Ходжер из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, в критический момент принял решение, которое спасло и технику, и боеприпасы, и жизни людей. За тот рейс он получил сразу три награды — медали Жукова, Суворова и ведомственную «За боевые отличия», рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Всё началось с погрузки имущества, когда поступил срочный приказ немедленно доставить боеприпасы в назначенный район. Погода на маршруте стояла нелётная, но сержант не мешкал: оперативно завершил подготовку машины, провёл все проверки и в кратчайшие сроки выдвинулся к цели. Медлить было нельзя — на передовой ждали снаряды.
На одном из участков дороги возникла реальная угроза артиллерийского обстрела ВСУ. Александр Ходжер не запаниковал, а быстро оценил обстановку и увёл машину в естественную низину, укрыв и людей, и груз. Затем он организовал ручную выгрузку части боеприпасов — это облегчило машину и позволило быстрее проскочить опасный отрезок.
Благодаря его выдержке, точному расчёту и личной инициативе техника осталась цела, снаряды дошли до адресата, а подразделение на передовых рубежах сохранило боеспособность.