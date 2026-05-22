В Красноярске разработали технологию производства серы для шин

Полимерная (нерастворимая) сера предотвращает преждевременную вулканизацию резиновой смеси и исключает «выцветание» серы на поверхности готовых изделий. «Это принципиально важно для качества и долговечности шин гражданского и военного назначения. Ежегодная потребность российского рынка в этом материале составляет порядка 100 тыс. тонн. Сырьевой базой для новой технологии выступает техническая сера, образующаяся при утилизации сероводорода на нефтеперерабатывающих заводах. Только Ачинский НПЗ ВНК (в Красноярском крае — прим. ТАСС) способен производить до 8,5 тыс. тонн такой серы в год, что делает проект экономически обоснованным. По оценкам разработчиков, масштабирование технологии на других предприятиях нефтепереработки позволит полностью закрыть потребности страны», — добавили в пресс-службе вуза.