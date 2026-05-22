В Красноярске разработали технологию производства серы для шин

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) разработали технологию производства полимерной серы — обязательного составляющего в рецептуре резиновых смесей для всех типов шин. Технология сможет полностью заместить импортный аналог, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Университета Решетнева разработали технологию производства полимерной серы — обязательного вулканизирующего агента в рецептуре резиновых смесей для всех типов шин. Сегодня этот компонент на 100% импортируется и входит в утвержденный Минпромторгом России перечень критической продукции химической отрасли. Проект реализуется по программе “Приоритет 2030” и нацелен на полное импортозамещение стратегически важного сырья», — сообщили в вузе.
Полимерная (нерастворимая) сера предотвращает преждевременную вулканизацию резиновой смеси и исключает «выцветание» серы на поверхности готовых изделий. «Это принципиально важно для качества и долговечности шин гражданского и военного назначения. Ежегодная потребность российского рынка в этом материале составляет порядка 100 тыс. тонн. Сырьевой базой для новой технологии выступает техническая сера, образующаяся при утилизации сероводорода на нефтеперерабатывающих заводах. Только Ачинский НПЗ ВНК (в Красноярском крае — прим. ТАСС) способен производить до 8,5 тыс. тонн такой серы в год, что делает проект экономически обоснованным. По оценкам разработчиков, масштабирование технологии на других предприятиях нефтепереработки позволит полностью закрыть потребности страны», — добавили в пресс-службе вуза.
На данный момент в лаборатории университета уже изготовлена экспериментальная установка, получены образцы полимерной серы и проведены их успешные испытания в составе промышленных резиновых смесей. «Наша разработка базируется на отечественном сырье и позволяет получать полимерную серу с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам. Мы видим высокую заинтересованность промышленных партнеров и рассчитываем уже в 2026 году представить результаты, необходимые для перехода к опытно-промышленному выпуску», — сообщили в пресс-службе.
Достигнута предварительная договоренность с отраслевым партнером о проведении стандартизации полученных образцов на ведущих шинных заводах России — в Нижнекамске, Волжском, Ярославле, Омске и на Алтае. «Ачинский НПЗ, в свою очередь, рассматривает проект как возможность диверсификации номенклатуры выпускаемой продукции», — добавили в университете.