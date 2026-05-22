Лучшие газодымозащитники края соревнуются в Хабаровске

На первом этапе участники прошли тестирование по теории тушения пожаров, использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и навыкам оказания первой помощи. Затем команды выполнили практические задания — упражнения «Огневой дом» и «Автосервис». В ходе упражнений звенья собирали рукавную линию и проводили обследование помещений в условиях нулевой видимости. Также они искали и спасали двух условных пострадавших и эвакуировали газовый баллон. Весь комплекс заданий выполнялся в полной боевой экипировке, вес которой составляет около 30 кг.