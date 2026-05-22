Лучшие газодымозащитники края соревнуются в Хабаровске

В Хабаровске определяют лучшее звено газодымозащитной службы МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске определяют лучшее звено газодымозащитной службы МЧС России в крае. В состязаниях участвуют команды из 8 го и 21 го пожарно спасательных отрядов, Специализированной пожарно спасательной части и Специального управления ФПС № 24 МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На первом этапе участники прошли тестирование по теории тушения пожаров, использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и навыкам оказания первой помощи. Затем команды выполнили практические задания — упражнения «Огневой дом» и «Автосервис». В ходе упражнений звенья собирали рукавную линию и проводили обследование помещений в условиях нулевой видимости. Также они искали и спасали двух условных пострадавших и эвакуировали газовый баллон. Весь комплекс заданий выполнялся в полной боевой экипировке, вес которой составляет около 30 кг.

Следующий этап соревнований включает два новых испытания повышенной сложности. Команды готовятся к их прохождению.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru

