Хабаровский хирург спас жизнь ребенку с Камчатки

Ребенок родился недоношенным, проходил лечение в Санкт-Петербурге, а затем вернулся домой. Однако спустя время у него развилась дыхательная недостаточность. Перевозить ребенка на самолете было опасно, поэтому специалисты Детской краевой клинической больницы имени Пиотровича вызвались помочь и отправили на Камчатку самого хирурга. Сергей Гандуров вместе с коллегами провел операцию, которая позволила подготовить малыша к безопасному перелету в Санкт-Петербург для продолжения лечения. Сейчас ребенок восстанавливается, а медики отмечают, что впереди его ждет долгожданное выздоровление.