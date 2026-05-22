Врач Чернышова перечислила вредные для сосудов продукты

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru порекомендовала отказаться от ряда продуктов, которые могут негативным образом сказаться на состоянии крови и сосудов.
Специалист посоветовала не забывать пить достаточное количество воды, а также есть сезонные овощи и фрукты.
«Лучше исключить из рациона различные полуфабрикаты и копчености, колбасы, сосиски. Можно иногда есть подобные продукты в качестве лакомства, но не использовать как основное питание», — предупредила эксперт.
Чернышова также посоветовала не злоупотреблять алкоголем и кофе, которые сильно обезвоживают организм.
«Самый главный совет — это пить воду и побольше гулять. Но в любом случае не стоит заниматься самолечением, если есть подозрение на наличие повышенной вязкости крови. Нужно обратиться к врачу и сдать общий анализ крови», — добавила специалист.
