Врач Чернышова перечислила вредные для сосудов продукты

Врач Надежда Чернышова порекомендовала пить больше воды, есть ягоды и фрукты. От чего стоит отказаться — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru порекомендовала отказаться от ряда продуктов, которые могут негативным образом сказаться на состоянии крови и сосудов.

Специалист посоветовала не забывать пить достаточное количество воды, а также есть сезонные овощи и фрукты.

«Лучше исключить из рациона различные полуфабрикаты и копчености, колбасы, сосиски. Можно иногда есть подобные продукты в качестве лакомства, но не использовать как основное питание», — предупредила эксперт.

Чернышова также посоветовала не злоупотреблять алкоголем и кофе, которые сильно обезвоживают организм.

«Самый главный совет — это пить воду и побольше гулять. Но в любом случае не стоит заниматься самолечением, если есть подозрение на наличие повышенной вязкости крови. Нужно обратиться к врачу и сдать общий анализ крови», — добавила специалист.

Ранее врач Малиновская раскрыла, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару.