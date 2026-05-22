Лондон в панике: асы-шпионы из НАТО получили последнее предупреждение

Российские самолеты при перехвате близко подошли к британскому разведчику. Генерал Липовой объяснил, для чего необходимы такие маневры.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО могут сбивать иностранные самолеты-разведчики в случае пересечения госграниц РФ, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя перехват британского RC-135 над Черным морем.

Ранее Минобороны Британии сообщило, что российские Су-27 и Су-35 дважды за апрель перехватывали британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем.

В одном из случаев Су-35 подлетел на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135. В ходе другого инцидента Су-27 пролетел в шести метрах от носовой части британского разведчика. СМИ в Великобритании в новостях об этом назвали маневры российских пилотов «безумным трюком Ивана».

«Сбивать самолеты-разведчики мы можем, если они нарушат воздушную границу РФ. Но они ходят по нейтральной территории вдоль границ. Как только они приближаются, наши средства ПВО, наши самолеты сразу отгоняют их от границ», — подчеркнул Липовой.

Также генерал объяснил маневры российских пилотов, которые близко прошли перед разведчиком.

«Такие маневры выполняют в качестве демонстрационных мер, если иностранный разведчик не понимает и не выполняет команды, которые исходят от наших самолетов-перехватчиков. В таких случаях приходится делать близкие проходы, чтобы своим внешним видом и приближением показать, что мы не шутим и в любой момент можем применить оружие. Как правило, это всегда работает», — добавил Липовой.

Ранее генерал раскрыл задачи, которые выполняют самолеты-разведчики НАТО над Черным морем. В том числе эти шпионы помогают ВСУ осуществлять диверсии.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше