Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске начали отключать газ должникам

«Газпром межрегионгаз Омск» начал приостанавливать подачу газа неплательщикам после окончания отопительного сезона.

Источник: Om1 Омск

После окончания отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Омск» приступил к приостановке подачи газа абонентам с длительной задолженностью. Ограничения вводятся совместно с газораспределительными организациями и правоохранительными органами. Перед отключением должников уведомляют о необходимости погасить долг в течение 20 дней — таких уведомлений уже отправлено более 15 тысяч.

Для восстановления газоснабжения требуется полная оплата задолженности и услуг по отключению/подключению. По словам начальника отдела расчётов с населением Елены Лисеенковой, после подачи заявки газ возвращается в течение пяти рабочих дней.

Общая задолженность омичей за газ достигла 178,3 млн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Количество должников превысило 55 тысяч человек. В Омске и ближайших районах — Калачинском, Любинском и Омском — зарегистрировано наибольшее число неплательщиков.