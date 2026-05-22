В Омске начали отключать газ должникам

После окончания отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Омск» приступил к приостановке подачи газа абонентам с длительной задолженностью. Ограничения вводятся совместно с газораспределительными организациями и правоохранительными органами. Перед отключением должников уведомляют о необходимости погасить долг в течение 20 дней — таких уведомлений уже отправлено более 15 тысяч.
Для восстановления газоснабжения требуется полная оплата задолженности и услуг по отключению/подключению. По словам начальника отдела расчётов с населением Елены Лисеенковой, после подачи заявки газ возвращается в течение пяти рабочих дней.
Общая задолженность омичей за газ достигла 178,3 млн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Количество должников превысило 55 тысяч человек. В Омске и ближайших районах — Калачинском, Любинском и Омском — зарегистрировано наибольшее число неплательщиков.