В Хабаровске зовут на субботник с посадкой деревьев в питомник Шуранова

Есть такие места, где работа руками ощущается особенно честно — без спешки и лишних слов, только земля, деревья и люди рядом.
29 мая в Хабаровске пройдёт большой субботник в питомнике имени Петра Шуранова, — сообщает министерство природных ресурсов Хабаровского края. Принять участие приглашают всех желающих.
Участникам предстоит завершить уборку валежника и высадить плодовые деревья. Это не просто уборка территории — это шаг к восстановлению питомника, который постепенно возвращают к жизни.
После основной работы для участников проведут экскурсию по питомнику: можно будет увидеть, как меняется территория и что уже удалось сделать.
Сбор назначен на 09:45 по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 2 В. Инвентарь выдадут на месте.