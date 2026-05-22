В Перми наступила пора соловьиных трелей

На недавней вечерней орнитологической экскурсии по Серебрянскому парку орнитологи у пешеходного Утиного моста отметили первого поющего самца. Всего за вечер подтвердили шесть поющих соловьев. В их хор одновременно встраивались переливы зарянки, зеленой пеночки, белобровика, зяблика, чечевицы и мухоловки-пеструшки, а также тревожные крики рябинников, большой синицы и лазоревки.