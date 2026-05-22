В Перми наступила пора соловьиных трелей

В Перми с 16 по 31 мая проходит экологическая акция по учету птиц «Соловьиные вечера». В мае ее ежегодно проводит Союз охраны птиц России. Акция позволит собрать данные о численности соловьев в городе, привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.
За несколько дней акции Пермское орнитологическое общество совместно с наиболее активной частью пермяков подтвердили 60 точек регистрации поющих соловьев. Наибольшее количество наблюдений получено из долин малых рек Данилихи и Егошихи. По остальным локациям пока только единичные находки.
На недавней вечерней орнитологической экскурсии по Серебрянскому парку орнитологи у пешеходного Утиного моста отметили первого поющего самца. Всего за вечер подтвердили шесть поющих соловьев. В их хор одновременно встраивались переливы зарянки, зеленой пеночки, белобровика, зяблика, чечевицы и мухоловки-пеструшки, а также тревожные крики рябинников, большой синицы и лазоревки.
Под конец прогулки соловьи настолько увлеклись пением, что стали осень близко подпускать наблюдателей. До завершения акции «Соловьиные вечера» осталось чуть больше недели.