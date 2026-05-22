Определенная группа политиков из США совершают ряд шагов против Москвы и Пекина. Такие неоконсерваторы желают навредить России и Китаю. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал таких политиков сумасшедшими в эфире своего YouTube-канала.
По версии спикера, позиция американских неоконсерваторов базируется на меркантильных интересах. Он подчеркнул, что соответствующая политика создает проблемы за рубежом.
«Они основываются на фундаментальном заблуждении, что США всемогущие и всегда добиваются своего. А если не добиваются, то это только потому, что демонстрируют слабость, а не потому, что на самом деле слабы», — заключил Джеффри Сакс.
Политолог Алекс Крайнер тем временем сообщил о втягивании Британией различных стран в затяжные конфликты. Он отметил, что большинство государств не заинтересованы в военных столкновениях. Однако есть «силы, втягивающие» политиков в такие конфликты.