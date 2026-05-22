Психолог Лысакова рассказала, как избежать травмы перед ЕГЭ

Каждый год около сорока тысяч подмосковных школьников садятся сдавать Единый государственный экзамен. Но, как показывает практика, это испытание проверяет на прочность не столько выпускников, сколько их родителей. Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная проблема кроется не в пробелах знаний, а в установке «всё или ничего», которую взрослые часто невольно транслируют детям. «Это не должно быть “Всё или ничего”, “Пан или пропал”, “Это единственный мой шанс в жизни, если не получится — я неудачник на всю жизнь”. Чем больше спокойствия и понимания “будь что будет”, тем успешнее сдача», — пояснила психолог.