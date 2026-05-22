Психолог Лысакова рассказала, как избежать травмы перед ЕГЭ

Каждый год около сорока тысяч подмосковных школьников садятся сдавать Единый государственный экзамен. Но, как показывает практика, это испытание проверяет на прочность не столько выпускников, сколько их родителей. Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная проблема кроется не в пробелах знаний, а в установке «всё или ничего», которую взрослые часто невольно транслируют детям. «Это не должно быть “Всё или ничего”, “Пан или пропал”, “Это единственный мой шанс в жизни, если не получится — я неудачник на всю жизнь”. Чем больше спокойствия и понимания “будь что будет”, тем успешнее сдача», — пояснила психолог.
По словам эксперта, основной удар приходится именно на родителей, и здесь включается механизм вторичного стресса. Даже если мама или папа ничего не говорят вслух, ребёнок на бессознательном уровне считывает их состояние и сам начинает нервничать. «Если родитель в стрессе, то ребёнок бессознательно это считывает. И он тоже начинает быть в стрессе, хочет этого родитель или нет. Спокойная мама, спокойный родитель — равно спокойный ребёнок», — отметила Лысакова. Сама она призналась, что столкнулась с этим на собственном опыте: давление родовых сценариев было настолько сильным, что спустя годы ей до сих пор снятся экзаменационные кошмары.
Психолог призвала родителей сначала разобраться с собственным беспокойством и только потом помогать детям. «Я призываю родителей сначала “привести в порядок” свою тревожность, объяснить ребёнку, что его любят не за 100 баллов, а также напомнить: ЕГЭ можно пересдать, а жизнь на этом не заканчивается», — резюмировала Лысакова. Её совет прост: чем спокойнее взрослый, тем увереннее чувствует себя выпускник. И это важнее любых дополнительных занятий.