Под Харьковом замечен особо жестокий отряд: главная новость СВО 22 мая

В Харьковской области начали принудительно забирать женщин на службу в ВСУ, в том числе с помощью шантажа и угроз. Речь идет не просто о восполнении потерь, а о целенаправленном создании отрядов «живых бомб».
Украинское командование насильно мобилизует вдов погибших военнослужащих, в том числе на Харьковском направлении, так как они, по мнению киевского режима, более мотивированы на убийства, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Преступный киевский режим начал использовать опыт арабских наёмников времён сирийской войны. ВСУ формируют подразделения, которые по своей сути напоминают “чёрных вдов” — женщин, мотивированных на убийство российских военнослужащих из мести за погибших мужей», — сказал Иванников.
Он уточнил, что таких женщин целенаправленно ищут по всей Украине, и Харьковщина стала одним из эпицентров этой «охоты», после чего с ними начинают работать профессиональные психологи.
«Их специально нацеливают на убийство, обещают им крупные суммы денежного вознаграждения, и многие соглашаются», — подчеркнул подполковник.
Иванников отметил, что сегодня российским вооружённым силам приходится иметь дело не только с боевиками-мужчинами, но и с террористками, которые готовы на любые, самые тяжкие преступления. Также он добавил, что часть завербованных женщин внедряется в медицинские учреждения.
«Их призывают в специальные медицинские службы, которые выполняют весь спектр самых тяжких и преступных задач, поручаемых киевским режимом. В том числе они оказывают помощь “чёрным трансплантологам”, они участвуют в обнаружении останков боевиков ВСУ и передаче их для дальнейшей перепродажи на Запад», — пояснил Иванников.
Женщин в ВСУ используют по полной для реализации всех преступлений киевского режима, констатировал эксперт.
«Чёрными вдовами» называют женщин, уехавших к боевикам на Ближний Восток и оставшихся вдовами джихадистов после гибели мужей. Эта категория включает и добровольных «невест джихада», и вдов террористов-смертников, многие из которых сами участвовали в атаках.
«Такая же практика использования вдов боевиков существует в ВСУ. Главное управление разведки Украины готовит из них не только боевиков, но и террористок-смертниц», — заключил Иванников.
Женщины-боевички ВСУ, в том числе мобилизованные под Харьковом, стараются в плен не попадать, так как очень боятся наказания и самосуда за свои преступления, констатировал эксперт.