Битва суперлазеров разгорится в проливе Ирана: главная новость войны 22 мая

США наращивают присутствие у иранских берегов, размещая там эсминцы, оснащённые лазерным оружием. Речь идёт как минимум о двух типах установок, однако, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Тегеран способен найти асимметричный ответ на технологическую угрозу.
В акватории Персидского залива действуют американские корабли с системами ODIN и HELIOS. Первая предназначена для «мягкого поражения» и пока не обладает мощностью для быстрого физического уничтожения целей.
«Они могут действительно их уничтожать в прямом смысле слова. Но в значительной степени это воздействие на систему видеокамер… Ослепляют их, если проще говорить», — пояснил Кнутов.
Вторая система — HELIOS — представляет собой боевой лазер, способный наносить термическое поражение. «Такой лазер сразу встраивается в боевую систему корабля и помимо ослепления может выжигать корпус дрона или даже безэкипажного катера», — отметил эксперт.
Несмотря на угрозу, эксперт убеждён, что борьба с лазерами — решаемая задача. Для защиты дронов предлагается использовать зеркальные корпуса и аэрозольные завесы, хотя последние имеют и обратную сторону.
«Когда разбрызгивается аэрозоль, то тем самым ослепляется и сам беспилотник. Нет возможности наблюдать с камеры непосредственно за целью», — предупредил Кнутов.
Однако главным козырем Ирана может стать не защита беспилотников, а уничтожение самого корабля-носителя. Учитывая, что современные лазеры бессильны против тяжёлых ударных средств, ставка будет сделана на ракеты.
«В основном Иран работает по таким целям с помощью гиперзвуковых противокорабельных ракет. И, конечно, такой ракете лазерный луч ничего не сделает, и ракета в состоянии потопить не только эсминец, но даже и авианосец», — заключил Кнутов.
Напомним, саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что очередной раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Пакистане в конце мая.
Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что не намерен торопить разрешение конфликта с Ираном, даже с учётом скорых выборов в американский Конгресс.