В Красноярске осудили участников ОПГ за таможенные махинации на 62 млн

Один из участников махинации находится в международном розыске.

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор трём местным жителям. Их признали виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей на 62 млн рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год осуждённые вместе с четвёртым соучастником, который находится сейчас в международном розыске, ввозили в Россию велосипеды и запчасти к ним, предоставляя таможне фиктивные документы с заниженной стоимостью товаров. В бюджет не поступило более 62 миллионов рублей.

Суд с учётом позиции транспортной прокуратуры назначил двоим — по 4 года 5 месяцев колонии со штрафом 400 тысяч рублей каждому. Третий получил 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей. Ущерб полностью возмещён.

