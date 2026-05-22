В Красноярске осудили участников ОПГ за таможенные махинации на 62 млн

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор трём местным жителям. Их признали виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей на 62 млн рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год осуждённые вместе с четвёртым соучастником, который находится сейчас в международном розыске, ввозили в Россию велосипеды и запчасти к ним, предоставляя таможне фиктивные документы с заниженной стоимостью товаров. В бюджет не поступило более 62 миллионов рублей.
Суд с учётом позиции транспортной прокуратуры назначил двоим — по 4 года 5 месяцев колонии со штрафом 400 тысяч рублей каждому. Третий получил 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей. Ущерб полностью возмещён.
