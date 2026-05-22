Еще 350 домов Красноярска перейдут на экологичное отопление

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в Красноярске с печного отопления на автоматические твердотопливные котлы планируют перевести еще более 350 домов. На экологическую модернизацию из краевого и местного бюджетов направят 303 млн рублей.
Стоит отметить, что с 2018 по 2025 год экологическую модернизацию в Красноярске уже прошли более 3800 частных домовладений.
Этот значительный шаг в вопросе экологического благополучия города прокомментировал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин: «По поручению Губернатора края при сборе заявок на участие в программе в первую очередь внимание уделяем малоимущим семьям, семьям с несовершеннолетними детьми, а также членам семей участников специальной военной операции».
Работа проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Одной из ключевых задач является снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Красноярска не менее чем на 20 процентов к концу 2026 года. Благодаря экологической модернизации объем выбросов загрязняющих веществ сократился более чем на 151 тонну в год.
Прием заявок на участие в программе ведется по предварительной записи по телефону: 8−800−201−1116.