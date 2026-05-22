Еще 350 домов Красноярска перейдут на экологичное отопление

Работа проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Одной из ключевых задач является снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Красноярска не менее чем на 20 процентов к концу 2026 года. Благодаря экологической модернизации объем выбросов загрязняющих веществ сократился более чем на 151 тонну в год.