Адвокат Алешкин сказал, когда за съемку атак БПЛА грозит до 20 лет тюрьмы

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru рассказал, что за съемку и публикацию атак БПЛА может грозить штраф от 3−5 тысяч рублей для граждан и до 1 млн для юридических лиц.
В некоторых случаях, однако, наказание может быть еще строже. Алешкин пояснил, что отдельной статьи за съемку БПЛА в Уголовном кодексе РФ нет, однако действия нарушителя в определенном контексте можно отнести, например, к совершению госизмены.
«В определённых случаях возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 275 УК РФ (“Госизмена”), если информация о дислокации войск, работе ПВО или других секретных данных будет передана противнику. Наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Или по статье 283 УК РФ (“Разглашение государственной тайны”), если в открытых источниках будут размещены сведения, составляющие государственную тайну», — пояснил эксперт.
Алешкин отметил, что в некоторых случаях допускается распространение информации, связанной с предупреждением граждан об угрозах их жизни, здоровью или имуществу.
