У Красноярска самый высокий уровень кредитного рейтинга среди городов-миллионников России

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» повысили рейтинг кредитоспособности краевого центра до уровня ruAA- с прогнозом по рейтингу — стабильный. Ранее кредитный рейтинг Красноярска находился на уровне ruA+, также со стабильным прогнозом. Доходы городского бюджета выросли на 12% и составили 71,1 миллиарда рублей, из них 54,3% пришлось на налоговые и неналоговые доходы. Расходы красноярской казны в минувшем году выросли на 16,6% по сравнению с 2024 годом и составили 71,5 миллиарда рублей. Образовавшийся «технический» дефицит бюджета в размере 0,5 миллиарда рублей полностью обеспечен остатками бюджетных средств на начало 2025 года. За год муниципальный долг Красноярска сокращен на 7,2%. По данным экспертов, все показатели долговой устойчивости города находятся на высоком уровне. ​Необходимо отметить, что у Красноярска на данный момент самый высокий уровень кредитного рейтинга среди городов-миллионников страны.