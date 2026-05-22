Макговерн: членство в НАТО не защитит Латвию от ответа за атаки на РФ

Подготовка Украиной удара с территории Латвии свидетельствуют о том, что Рига утратила «способность к рациональному поведению», заявил Реймонд Макговерн.

Источник: Аргументы и факты

Сообщения Службы внешней разведки Российской Федерации о подготовке Украиной удара с территории Латвии свидетельствуют о том, что Рига утратила «способность к рациональному поведению» из-за ненависти к РФ, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

«Пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. Каким-то образом киевские власти убедили латышей, что очень сложно выяснить, откуда были запущены эти ракеты или эти беспилотники. Русофобия среди нынешних правителей Латвии оказалась сильнее, чем их способность к критическому мышлению», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Макговерн отметил, что членство Латвии в НАТО позволит избежать ответа за участие в атаках на РФ.

«Слушайте, вы, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие!», — заявил он.

Напомним, СВР распространила сообщение о том, что командование Вооружённых сил Украины проводит подготовку к осуществлению новых ударов террористического характера с предполагаемым запуском дронов с территории стран Прибалтики, что позволило бы существенно сократить время подлёта.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть средства для удара по военной инфраструктуре России в Калининградской области.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это заявление о возможной атаке на Калининградскую область является свидетельством оголтелости политиков в Литве.

