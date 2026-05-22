Красноярка засудила московскую компанию за лопнувший имплант в груди

В иске женщины было указано, что в 2017 года за 280 000 рублей ей выполнили увеличивающую маммопластику анатомическими эндопротезами. На установленные французские грудные имплантаты дали пожизненную гарантию. Но в марте 2024 года при МРТ были установлены признаки внутрикапсульного разрыва имплантата правой молочной железы. Случай признали гарантийным, поставщик предложил заменить некачественный товар. Несмотря на то, что грудные имплантаты являются парным товаром, бесплатно поменяли только один — правый, а за второй пришлось заплатить.