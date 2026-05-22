Красноярка засудила московскую компанию за лопнувший имплант в груди

837 750 рублей должна выплатить жительнице Красноярска московская компания, торгующая медицинскими изделиями, за операцию по переделке груди — силиконовый имплант оказался бракованным и лопнул. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов края.
В иске женщины было указано, что в 2017 года за 280 000 рублей ей выполнили увеличивающую маммопластику анатомическими эндопротезами. На установленные французские грудные имплантаты дали пожизненную гарантию. Но в марте 2024 года при МРТ были установлены признаки внутрикапсульного разрыва имплантата правой молочной железы. Случай признали гарантийным, поставщик предложил заменить некачественный товар. Несмотря на то, что грудные имплантаты являются парным товаром, бесплатно поменяли только один — правый, а за второй пришлось заплатить.
Женщина в суде потребовала возместить ей понесенные расходы в связи с необходимостью замены имплантатов: 360 080 рублей — повторная операция и лечение; 7 090 рублей — оплата МРТ; 5 855 рублей — прием врача-хирурга; 9 100 рублей — медицинские обследования; 4 110 рублей — покупка специального белья; 47 500 рублей — за замену некачественного импланта; убытки в размере 431 000 рублей и компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.
Учитывая представленные доказательства, Кировский районный суд Красноярска взыскал с ООО «Нике-Мед» (импортер имплантатов из Франции в Россию) в пользу женщины убытки в размере 478 500 рублей, компенсацию морального вреда — 80 000 рублей и штраф за несоблюдение требований потребителя — 279 250 рублей.