Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Омска «сбилось» авиасообщение с тремя регионами страны

В Омске надолго отложили вылет в толицу Татарстана.

Источник: Freepik

По состоянию на 8:00 пятницы, 22 мая 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о сбое графика трех рейсов по разным направлениям внутри страны.

Так, лишь в 6:57, «опоздав» на 1 час и 47 минут, в столичный Шереметьево отправился борт авиакомпании «Победа». Стоит отметить, что это единственный утренний рейс по данному направлению с задержкой продолжительностью свыше получаса.

Задержка единственного утреннего рейса из Омска до Санкт-Петербурга, согласно представленным воздушной гаванью данным, оказалась 38-минутной, борт отправился в Северную столицу в 7:18.

Однако, судя по всему, дольше всего продлится ожидание пассажиров, вылетающих в Казань. Предварительно, самолет в столицу Татарстана вместо 7:10 отправится лишь в 9:00.

Стоит отметить, что из трех вышеперечисленных с опозданием в Омск прибыл только борт из столицы под осуществление обратного рейса, задержку самолета из Санкт-Петербурга можно назвать несущественной (14 минут).