У Омска «сбилось» авиасообщение с тремя регионами страны

По состоянию на 8:00 пятницы, 22 мая 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о сбое графика трех рейсов по разным направлениям внутри страны.
Так, лишь в 6:57, «опоздав» на 1 час и 47 минут, в столичный Шереметьево отправился борт авиакомпании «Победа». Стоит отметить, что это единственный утренний рейс по данному направлению с задержкой продолжительностью свыше получаса.
Задержка единственного утреннего рейса из Омска до Санкт-Петербурга, согласно представленным воздушной гаванью данным, оказалась 38-минутной, борт отправился в Северную столицу в 7:18.
Однако, судя по всему, дольше всего продлится ожидание пассажиров, вылетающих в Казань. Предварительно, самолет в столицу Татарстана вместо 7:10 отправится лишь в 9:00.
Стоит отметить, что из трех вышеперечисленных с опозданием в Омск прибыл только борт из столицы под осуществление обратного рейса, задержку самолета из Санкт-Петербурга можно назвать несущественной (14 минут).