Ранним утром 21 мая Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Под удар попала Сызрань. По официальным данным, погибли два человека, есть пострадавшие. В Минобороны РФ подтвердили, что ночью над регионом были сбиты вражеские БПЛА, не уточнив их точное число. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, откуда противник мог запускать дроны, какие типы летательных аппаратов задействованы и где следует искать цели для ответного удара.
Точка пуска и почерк атаки.
По оценке Кондратьева, траектория полёта и технические характеристики устройств прямо указывают на то, что беспилотники запускались с территории, прилегающей к зоне боевых действий.
«Дроны запускались с территории Украины, и с максимальной вероятностью самой удобной точкой для пуска является Харьковская область. Если речь идёт о двигателе внутреннего сгорания, то это либо Ан-196 “Лютый”, либо, соответственно, ФП-2», — заявил эксперт.
При этом специалист подчеркнул: арсенал противника стремительно модернизируется, и нельзя исключать, что при ударе по региону применялись более современные и скоростные средства поражения.
«Нужно понимать, что начинается эра реактивной беспилотной авиации. Поэтому здесь могли уже принимать участие реактивные беспилотники ВСУ», — предупредил Кондратьев.
Ответный удар: склады, колонны и стартовые точки.
Комментируя последствия налёта, эксперт назвал приоритетные цели для пресечения атак на города РФ. По его словам, это не только зоны пусков, но и вся цепочка доставки и хранения дронов.
«Ответом на атаки противника является уничтожение складов готовой продукции и хранения дронов, транспортных колонн, доставляющих беспилотники фурами непосредственно в районы пусков, а также ликвидация точек старта, с которых аппараты запускаются по российским городам», — перечислил Кондратьев.
Новая цель определена: завод «Лютого» в Польше.
Эксперт объяснил и причину, по которой ВСУ удаётся наращивать число дронов, одновременно участвующих в налётах на российские города. Производство наиболее опасных образцов вооружения киевский режим вывел за пределы Украины — на территорию стран Евросоюза.
«Раньше Вооружённые силы Российской Федерации уничтожали заводы с готовой продукцией на территории Украины. Сейчас производство перенесено с украинской территории в страны Евросоюза. В частности, беспилотные комплексы Ан-196 “Лютый” делают на территории Польши, о чём Министерство обороны опубликовало официальный доклад с адресом этого завода. Поэтому уничтожение заводов по производству беспилотников на польской территории тоже должно стать одной из приоритетных целей», — подытожил Кондратьев.
Таким образом, трагедия в Сызрани в очередной раз высветила не только тактику вражеских пусков из Харьковской области, но и еще одну реальность: цеха, снабжающие ВСУ дронами, располагаются в Евросоюзе, и, по мнению эксперта, ответ должен дотягиваться именно туда.