В Минтрансе РФ рассказали о новых правилах провоза пауэрбанков на борту самолёта

Минтранс РФ и Росавиация разъяснили новые правила провоза портативных зарядных устройств на борту самолета, которые ввели 27 марта этого года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», во время полета запрещено заряжать устройства, сдавать аккумуляторы в багаж и провозить пауэрбанки, емкость которых превышает 160 ватт в час.
Емкость аккумулятора могут проверить на регистрации, при досмотре, у выхода на посадку или на борту. Если устройство не соответствует нормам, его сдают в камеру хранения аэропорта, передают провожающим или вовсе отказываются от него.
Портативное зарядное устройство можно провозить только в ручной клади и в заводской упаковке. При этом важно, чтобы разъемы устройства были заклеены скотчем или лентой. Кроме того, требуется положить каждую батарею в отдельный зип-лок пакет, защитный чехол или органайзер для электроники.
Как рассказали в пресс-службе Минтранса, новые правила ввели для повышения безопасности пассажиров. Литиевые батареи могут воспламеняться при коротком замыкании или перегреве, что является серьезной угрозой для тех, кто находится на борту.
Ранее положение о перевозке литиевых батарей и портативных электронных устройств пассажирами и членами экипажа обновила Международная организация гражданской авиации. Также стоит уточнить, что для аккумуляторов ёмкостью от 100 до 160 Вт·ч требуется предварительное разрешение авиакомпании. Обычно допускается не более двух устройств на одного пассажира.