Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске вытащили людей и детей из горящей квартиры на Суворова

Огонь вспыхнул в многоэтажке, из подъезда пожарные эвакуировали 12 жителей, в том числе детей.

В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Суворова, — сообщает МЧС Хабаровского края в своём МАХ-канале.

Сообщение о пожаре поступило в 10:05. Когда первые расчёты прибыли на место, выяснилось, что в квартире на четвёртом этаже горели домашние вещи на площади около 20 квадратных метров.

Сотрудники МЧС с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели из опасной зоны трёх человек. Из подъезда дома эвакуировали 12 жителей, среди них четверо детей. Пострадавших нет.

Пожарные также провели дымоудаление в подъезде. Открытое горение удалось ликвидировать в 10:34, а полностью пожар был потушен к 11:20.

На месте работали четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше