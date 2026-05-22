В Хабаровске вытащили людей и детей из горящей квартиры на Суворова

В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Суворова, — сообщает МЧС Хабаровского края в своём МАХ-канале.
Сообщение о пожаре поступило в 10:05. Когда первые расчёты прибыли на место, выяснилось, что в квартире на четвёртом этаже горели домашние вещи на площади около 20 квадратных метров.
Сотрудники МЧС с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели из опасной зоны трёх человек. Из подъезда дома эвакуировали 12 жителей, среди них четверо детей. Пострадавших нет.
Пожарные также провели дымоудаление в подъезде. Открытое горение удалось ликвидировать в 10:34, а полностью пожар был потушен к 11:20.
На месте работали четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России.