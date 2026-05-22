Не дать огню пройти: Славянку берут в огнестойкое кольцо

Так, 21 мая в регионе были ликвидированы два ландшафтных пожара общей площадью 27 га в Пожарском и Яковлевском округах и один лесной — в Дальнереченском. А накануне полностью потушили крупный пожар в Кавалеровском лесничестве в Дальнегорском МО, где огонь уничтожил 2 тысячи га леса. Потушить его удалось лишь спустя 5,5 суток. Причиной ЧП стала человеческая деятельность.