Не дать огню пройти: Славянку берут в огнестойкое кольцо

Работа по повышению устойчивости населённых пунктов к угрозе природных пожаров продолжается в Хасанском городском округе. Сейчас специалисты Приморской авиабазы ведут профилактические мероприятия по периметру посёлка Славянка, чтобы исключить возможность перехода огня с прилегающих территорий при возможных возгораниях, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Работники Уссурийской лесопожарной станции вместе с бульдозерной техникой прокладывают новую минерализованную полосу шириной 10 метров и протяжённостью 1,5 километра по наиболее пожароопасному направлению. В ближайшее время работы будут завершены», — говорится в сообщении.
Инициатором мероприятий выступила администрация Хасанского округа. Хотя пик весенних палов уже позади, риск новых возгораний остаётся: в ряде районов края, особенно на севере, сохраняется значительное количество сухой растительности, способной быстро распространять огонь.
Ранее бригады Приморской авиабазы уже подготовили и обновили 38 км минерализованных полос — от Зайсановки вдоль границы с Китаем, западнее реки Виноградная и в верховьях реки Гладкая. Эти меры защищают леса Краскинского участкового лесничества от проникновения огня.
По данным министерства лесного хозяйства Приморья, благодаря прошедшим дождям и повышению влажности в последние дни число пожаров сократилось. Однако пожароопасный сезон продолжается.
Так, 21 мая в регионе были ликвидированы два ландшафтных пожара общей площадью 27 га в Пожарском и Яковлевском округах и один лесной — в Дальнереченском. А накануне полностью потушили крупный пожар в Кавалеровском лесничестве в Дальнегорском МО, где огонь уничтожил 2 тысячи га леса. Потушить его удалось лишь спустя 5,5 суток. Причиной ЧП стала человеческая деятельность.
Высокий класс лесной пожарной опасности объявлен в ряде районов Приморья.
Граждан просят соблюдать меры предосторожности.
Отметим, что особый противопожарный режим действует в 20 муниципалитетах Приморья, включая Дальнегорский, Кавалеровский, Хасанский, Пограничный, Находкинский, Уссурийский и другие округа. Ограничения сохраняются до полной нормализации обстановки.
Напомним, что в ближайшие выходные дни погода в Приморье будет постепенно меняться под влиянием сменяющих друг друга синоптических систем. В субботу, 23 мая, к краю приблизится атмосферный фронт. В ночь на воскресенье, 24 мая, над Японским морем начнёт активно развиваться циклон, который принесёт дожди в восточные районы Приморья.