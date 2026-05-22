Синоптик Шувалов сообщил о сокращении продолжительности зимы в России

ТАСС передает заявление руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова о том, что привычный зимний сезон в центральной части России будет постепенно укорачиваться. При этом, по его словам, речь не идет об исчезновении морозов и снегопадов.
Главное изменение, на которое указывает специалист, касается длительности холодного периода. Он станет менее продолжительным, однако полностью зимние погодные явления из климата региона не уйдут.
По оценке Шувалова, первые заметные сдвиги могут проявиться в горизонте ближайших пяти лет.
При этом синоптик отдельно подчеркнул, что даже при сокращении зимнего периода сохраняется вероятность сильных снегопадов и устойчивых морозов, характерных для центральной России.
Изменение сезонных границ приведет к тому, что переходные периоды между осенью и весной будут занимать большую долю годового цикла, а сама зимняя фаза станет более сжатой по времени.
Климатические изменения в регионе проявляются неравномерно: отдельные зимы могут сохранять привычную суровость, несмотря на общую тенденцию к сокращению продолжительности холодного сезона.
