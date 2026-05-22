В Братске 26 мая ограничат продажу алкоголя

Запрет на продажу алкогольных напитков в магазинах будет действовать 26 мая с 8:00 до 23:00. Таково требование соответствующего областного закона, принятого ещё в 2011 году. Нормативный акт устанавливает даты, когда на территории региона вводятся ограничения на продажу алкоголя. Ограничение продажи распространяется как на крепкие алкогольные напитки, так и на пиво, пивные напитки, сидр, медовуху и так далее.