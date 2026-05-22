АНБ рассекретило данные о перехвате 13 истребителями НЛО в форме звезды

Агентство национальной безопасности США рассекретило более 300 страниц отчетов о неопознанных летающих объектах, в которых, в частности, говорится о перехвате НЛО в форме звезды 13 истребителями. Документы были получены организацией Disclosure Foundation после запроса по закону о свободе информации. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Newsweek.
Один из свидетелей описал звездообразный НЛО как объект, не похожий на самолет. По его словам, он двигался рывками на большой высоте, постоянно разворачивался и светился белым с голубоватым отливом.
В других документах упоминаются сферическая «тарелка» ярче солнца и объект с двумя желтыми огнями, который бесшумно летал на малой высоте и менял направление, говорится в материале.
В рамках кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО Федеральное бюро расследований США обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров.
8 мая Министерство войны США рассекретило первую часть архивных материалов об НЛО в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. В них присутствуют архивные снимки миссии Apollo 17, где в увеличенной части фотографии, выделенной желтой рамкой, «над поверхностью Луны видны три огня».