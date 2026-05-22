АНБ рассекретило данные о перехвате 13 истребителями НЛО в форме звезды

Агентство национальной безопасности США рассекретило более 300 страниц отчетов о неопознанных летающих объектах, в которых, в частности, говорится о перехвате НЛО в форме звезды 13 истребителями. Документы были получены организацией Disclosure Foundation после запроса по закону о свободе информации. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Newsweek.