В РФ расширятся требования к букмекерам в связи с появлением самозапрета на игры

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Обязанность отказать в приеме ставок или в доступе в игровой зал человеку, установившему самозапрет на азартные игры, включена в лицензионные требования к букмекерским конторам и тотализаторам. Соответствующие изменения приняты постановлением правительства, с которым ознакомился ТАСС, и вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Это произойдет синхронно со вступлением в силу закона о механизме самозапрета на участие в азартных играх.
Согласно новым требованиям, букмекеры и владельцы тотализаторов обязаны будут отказывать гражданину, включившему себя в соответствующий реестр, в доступе в игорное заведение, а также в его личный кабинет на сайте, используемом для принятия интерактивных ставок. Кроме того, к лицензионным требованиям добавлена обязанность размещать при входе в пункт приема ставок информацию о порядке включения в реестр и исключения из него, а внутри игорного заведения — QR-код, ведущий на страничку «Госуслуг», где можно будет установить самозапрет.
Как отмечается в материалах к постановлению, включения этих положений в число лицензионных требований к букмекерам и тотализаторам призвано обеспечить неукоснительное соблюдение норм закона о самозапрете на азартные игры.
Как ранее сообщал ТАСС, с 1 сентября 2026 года букмекерским конторам, тотализаторам и другим компаниям в этой сфере будет запрещено принимать ставки, заключать пари и брать деньги от граждан, подавших заявление на включение в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Отозвать заявление и вернуть себе право делать ставки можно будет не ранее, чем через 12 месяцев после установления самозапрета.
Вести перечень будет «Единый регулятор азартных игр». Он будет обновляться ежедневно в 12:00 и в 00:00 мск. В открытом доступе список публиковаться не будет. Заявление об установлении самозапрета можно будет подать в единый регулятор азартных игр через любой МФЦ, независимо от места жительства или с помощью «Госуслуг».