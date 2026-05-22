Мир в шоке от Израиля: позорные кадры поставили крест на Тель-Авиве

В Израиле широко распространена практика пыток и унижений, однако министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир — один из первых, кто не стал это скрывать, сообщил в беседе с aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Таким образом он прокомментировал появившиеся в Сети кадры жестокого обращения с задержанными на флотилии «Сумуд» пропалистинскими активистами. Всего были задержаны 430 активистов, их доставили на территорию Израиля.
На видео десятки человек стоят на коленях со связанными за спиной руками. На одном из кадров активиста схватили за голову и бросили на пол, после чего — унесли под руки.
Сам Бен-Гвир в это время расхаживал с израильским флагом между активистами и говорил: «Добро пожаловать в Израиль. Мы здесь хозяева».
Многие американские и европейские политики осудили жестокое обращение с активистами, а опубликованные кадры назвали неприемлемыми.
Семенов, однако, отметил, что подобные инциденты в Израиле не считают чем-то существенным. В качестве доказательства он привел геноцид, организованный в Газе.
«Это обычная практика Израиля. Практика пыток и практика унижений, которая царит, в общем-то, не только в рамках операции по задержанию активистов, но и в израильских тюрьмах, например. Это началось не сейчас. И не Бен-Гвир первым сделал это, он лишь не стал скрывать эти факты», — пояснил эксперт.
