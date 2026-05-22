Лазерные лучи Ирана и США схлестнутся в небе: битва века выявит победителя

Соединенные Штаты наращивают военное присутствие у иранских берегов, развертывая корабли с оружием нового поколения. Однако Тегеран, судя по всему, уже подготовил асимметричный ответ на технологическое превосходство Вашингтона. Пока дипломаты двух стран пытаются согласовать место и время нового раунда переговоров (ожидается, что встреча пройдет в Пакистане в конце мая), в акватории Персидского залива и Индийского океана разворачивается демонстрация силы. В центр внимания попали американские эсминцы, оснащенные лазерными установками.
Ослепить и сжечь: секретное оружие эсминцев США.
По данным военного эксперта Юрия Кнутова, сейчас в регионе действуют как минимум два эсминца, вооруженных лазерами. Один из них входит в состав авианосной ударной группы, сопровождающей авианосец «Авраам Линкольн». Их главная задача — создать непроницаемый купол для защиты от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров (БЭКов).
Речь идет о двух принципиально разных типах лазерных систем. Первая — это установка «мягкого поражения» ODIN. Эксперт описывает её как оружие, которое пока не обладает достаточной термической мощью для мгновенного уничтожения цели, но способно эффективно дезориентировать противника.
«Эти лазеры ослепляют, если проще говорить. Воздействуют на систему видеокамер и инфракрасные датчики, чтобы беспилотник потерял ориентацию и упал», — пояснил Кнутов.
Однако настоящий «горячий» прием зарезервирован за системой HELIOS разработки Lockheed Martin. Мощность этого боевого лазера варьируется от 60 до 150 киловатт, и он полностью интегрирован в боевую информационную сеть корабля. В отличие от ODIN, HELIOS не просто ослепляет, а наносит физическое термическое поражение.
«Такой луч может выжечь корпус дрона или даже безэкипажного катера», — подчеркивает специалист.
Зеркальный корпус и аэрозольный туман: ответ Ирана.
Означает ли появление лазеров, что иранские БПЛА и катера превратились в легкие мишени? По мнению экспертов, у Тегерана есть поле для технологических контрмер. Для защиты корпуса дрона от лазера, который неспособен мгновенно прожечь металл, существует действенный способ.
«Корпус должен быть как зеркало и отражать часть энергии луча. В таком случае фюзеляж понесет минимальные издержки, и беспилотник может даже не быть сбит», — отметил Кнутов.
Второй метод сложнее, но также применим — постановка аэрозольных завес. Тактика предполагает, что один дрон разбрызгивает химическое облако, ослепляя лазерную установку корабля, а ведомая вторая машина наносит удар. Правда, у этой технологии есть оборотная сторона: аэрозоль мешает оптическим системам самого нападающего, лишая оператора возможности корректировать атаку на финальном этапе.
Гиперзвуковой козырь: почему главная угроза не в дронах.
Однако ключевой козырь Ирана может сделать малозаметной всю лазерную оборону противника. Кнутов напомнил, что текущая мощность флотских лазеров (30−150 киловатт) далека от мегаваттных значений, необходимых для перехвата серьезных ударных средств. Ставка Ирана в борьбе с эсминцами может быть сделана на противокорабельные ракеты, включая гиперзвуковые, закупленные у Китая.
«Такой ракете лазерный луч ничего не сделает. Она в состоянии потопить не только эсминец, но даже и авианосец, — заявил эксперт. — Проблема лишь в точном наведении на подвижную авианосную группу при отсутствии у Ирана мощной спутниковой группировки».
На этом фоне дипломатический фон остается напряженным. Несмотря на многочасовые переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде, соглашение между США и Ираном так и не было достигнуто. Глава Белого дома Дональд Трамп уже дал понять, что не собирается форсировать урегулирование конфликта, а это значит, что «лазерная дуэль» в море остается пока более реальной перспективой, чем компромисс за столом переговоров.