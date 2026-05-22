В Красноярском крае с начала года в ДТП с СИМ пострадал 41 ребенок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае с начала года зарегистрировано 202 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
В этих авариях пострадал 41 ребенок.
Такие данные на обсуждении темы электросамокатов, гироскутеров и другого электротранспорта привел начальник отдела ДПС краевой Госавтоинспекции Сергей Шелехов. Встреча прошла в агентстве печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
До 90% ДТП с участием СИМ приходится на Красноярск. Это связано с высокой концентрацией прокатных сервисов и курьерских служб, сотрудники которых активно используют средства индивидуальной мобильности.
Участники встречи отметили, что проблема актуальна не только для краевого центра. В городских и сельских территориях также фиксируют нарушения при использовании электросамокатов, питбайков и другого малогабаритного транспорта.
В Красноярске уже разрабатывают дополнительные меры регулирования. Среди них — снижение скорости кикшеринговых электросамокатов на отдельных улицах и работа сервиса для сообщений о нарушениях парковки и движения СИМ.