В США не смогли провести казнь с помощью инъекции: умерщвление виновного в смерти трех человек отложили

Несколько дней назад в штате Оклахома казнили Рэймонда Джонсона. Его осудили за убийство бывшей возлюбленной и ее дочери. Мужчину казнили в тюрьме Макалестер с помощью трехкомпонентной инъекции. Процедура длилась около 11 минут. Власти не согласились помиловать заключенного.