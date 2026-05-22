В США не смогли провести казнь с помощью инъекции: умерщвление виновного в смерти трех человек отложили

В США произошло ЧП при попытке проведения смертной казни. В Теннесси должны были умертвить с помощью инъекции убийцу трех человек. Однако казнь прошла неудачно. В итоге власти Теннесси решили перенести процедуру минимум на год, пишет CNN.
Как сообщается, казнь Тони Каррутерса не удалась из-за ошибки правоохранителей. Они не смогли найти вену для катетера, говорится в статье.
Исполнение приговора отложил губернатор Теннесси Билл Ли. Он предоставил осужденному в 1994 году Тони Каррутерсу существенную отсрочку.
Несколько дней назад в штате Оклахома казнили Рэймонда Джонсона. Его осудили за убийство бывшей возлюбленной и ее дочери. Мужчину казнили в тюрьме Макалестер с помощью трехкомпонентной инъекции. Процедура длилась около 11 минут. Власти не согласились помиловать заключенного.