В США не смогли провести казнь с помощью инъекции: умерщвление виновного в смерти трех человек отложили

Власти штата Теннесси перенесли казнь заключенного после неудавшейся процедуры.

Источник: Комсомольская правда

В США произошло ЧП при попытке проведения смертной казни. В Теннесси должны были умертвить с помощью инъекции убийцу трех человек. Однако казнь прошла неудачно. В итоге власти Теннесси решили перенести процедуру минимум на год, пишет CNN.

Как сообщается, казнь Тони Каррутерса не удалась из-за ошибки правоохранителей. Они не смогли найти вену для катетера, говорится в статье.

Исполнение приговора отложил губернатор Теннесси Билл Ли. Он предоставил осужденному в 1994 году Тони Каррутерсу существенную отсрочку.

Несколько дней назад в штате Оклахома казнили Рэймонда Джонсона. Его осудили за убийство бывшей возлюбленной и ее дочери. Мужчину казнили в тюрьме Макалестер с помощью трехкомпонентной инъекции. Процедура длилась около 11 минут. Власти не согласились помиловать заключенного.

