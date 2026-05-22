Учёные научили бактерий-ткачей плести материал прочнее железа

Источник: Аргументы и факты

Учёные из Соединённых Штатов научили бактерий-ткачей плести материал прочнее железа, сообщает Nature.

В материале сказано, что исследователи из Университета Райса и Хьюстонского университета разработали инновационный способ создания прочного экологичного материала при помощи бактерий.

Группа под руководством профессора Мухаммада Максуда Рахмана использовала бактериальную целлюлозу, признанную одним из самых чистых биополимеров. В обычных условиях бактерии создают волокна целлюлозы хаотично, из-за чего материал получается недостаточно прочным.

Учёные сконструировали специальный биореактор, в котором бактерии формируют волокна параллельно друг другу, значительно повышая прочность материала.

«Полученные листы выровненной целлюлозы выдерживают разрывное напряжение до 436 мегапаскалей, что сопоставимо с прочностью отдельных видов металла и стекла, при этом материал остаётся гибким, прозрачным и полностью разлагается в природе. В ходе эксперимента материал был дополнен наночастицами нитрида бора, что повысило прочность до 553 МПа и обеспечило в три раза более эффективный теплоотвод, открывая возможности применения в электронике», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, эта технология позволяет внедрять различные наночастицы для задания уникальных свойств. Потенциальными областями применения являются экологичная упаковка, текстиль, «зелёная» электроника, строительные материалы, терморегуляционные системы и энергетика.

Напомним, по данным Daily Mail, учёные из Медицинской школы Шанхайского университета Цзяо Тун выяснили, что химикат, который часто используют в производстве пластика, чистящих средств и антипригарных покрытий, способствует ускоренному старению у людей, особенно среди мужчин 50−60 лет.