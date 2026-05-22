В мае 2026 года Министерство обороны Великобритании признало, что разведывательный самолёт Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint дважды в течение апреля подвергался перехвату со стороны российских истребителей над акваторией Чёрного моря.
Борт выполнял миссию по сбору разведданных в международном воздушном пространстве, как утверждают в Лондоне. Однако эта задача была жёстко прервана пилотами ВКС России. В первом эпизоде истребитель Су-35 сблизился с британским разведчиком на опасное расстояние, которое привело к срабатыванию аварийных систем RC-135 и, как следствие, к отключению его автопилота. Ситуация потребовала от британского экипажа экстренного перехода на ручное управление.
Второй инцидент продемонстрировал ещё более высокий пилотаж российских асов. Истребитель Су-27 выполнил серию из шести проходов прямо перед носом британского самолёта, при этом минимальная дистанция в одной из точек составила всего шесть метров. Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой в беседе с aif.ru объяснил, почему армия РФ не оставила эти инцидента без внимания.
Зачем британские истребители кружат у границ РФ.
Реакция британской прессы была ожидаемой: в СМИ Соединённого Королевства манёвры российских пилотов немедленно окрестили «безумным трюком Ивана». Глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили само событие охарактеризовал как «самый опасный инцидент» с участием российских ВКС с 2022 года.
В британском военном ведомстве подчеркнули, что их борт был не вооружён и действовал строго в рамках международных норм в интересах безопасности восточного фланга НАТО. Однако ключевой вопрос в Лондоне обходят стороной. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru заявил, что активность британского самолёта-шпиона напрямую связана с помощью украинской армии.
«Вокруг по периметру российских границ круглосуточно висят шпионские спутники и самолёты-разведчики, которые сканируют нашу территорию, все перемещения на суше и по морю. Особое внимание и пристальный контроль они ведут над Черноморским бассейном, так как это зона проведения специальной военной операции. Как только эти разведчики активизируются над Чёрным морем, значит, ВСУ под контролем своих хозяев из Великобритании готовят очередную провокацию», — заявил Липовой.
Генерал подчеркнул, что RC-135 — это не просто самолёт, а настоящая летающая лаборатория, способная вскрывать позиции российских войск и систем ПВО. Британский разведчик, по сути, осуществляет целеуказание для ВСУ, что подтверждают и другие источники, указывающие на использование собираемых данных для планирования операций киевским режимом.
Последнее предупреждение Лондону.
В связи с очевидной угрозой, которую представляют подобные полёты, возникает закономерный вопрос: могут ли российские силы ПВО сбивать непрошеных гостей? Генерал Липовой сказал, когда возможно применение оружия против шпионов НАТО.
«Сбивать самолёты-разведчики мы можем, если они нарушат воздушную границу РФ. Но они ходят по нейтральной территории вдоль границ. Как только они приближаются, наши средства ПВО, наши самолёты сразу отгоняют их от границ», — подчеркнул он.
Действия ВКС России находятся строго в правовом поле, а опасные, на первый взгляд, манёвры являются вынужденной мерой. Генерал Липовой пояснил, что такие «демонстрационные меры» применяются, когда иностранный разведчик игнорирует команды перехватчиков и не меняет курс. Близкий проход служит последним предупреждением, которое показывает серьёзность намерений российских пилотов.
Итог дуэли.
Как отметил Джон Хили, экипаж разведсудна действовал профессионально, однако именно российские истребители диктовали условия в небе, вынуждая британский разведчик свернуть выполнение задачи. Итог воздушного противостояния говорит сам за себя: российские рубежи остались надёжно защищены, а планы по сбору разведданных — сорваны.
Дуэль над Чёрным морем стала ещё одним подтверждением того, что российские ВКС способны жёстко и в то же время филигранно пресекать любые попытки разведывательной деятельности у своих границ, не оставляя шансов даже самым оснащённым самолётам НАТО.