Выпускной обойдется родителям одиннадцатиклассника в среднем в 44−46 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выпускной девятиклассника в этом году в среднем обойдется россиянам в 32−33 тысячи рублей, одиннадцатиклассника — в 44−46 тысяч рублей.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob, в эту сумму входит стоимость самого праздника и траты на покупку наряда.
Согласно опросу, средний сбор на выпускной вечер для учеников 9-го класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11-го класса — 22 тысяч рублей. При этом каждый восьмой родитель (12%) сообщил, что 9-е классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 7%.
За выпускной наряд для сына-девятиклассника придется заплатить в среднем 18,1 тысячи рублей, для дочери — в 17 тысяч рублей. В 11-м классе ситуация меняется — наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22,1 тысячи рублей, на девушек — 23,5 тысячи рублей.