В ЕАО 60 летний пенсионер попался на уловку мошенников

60 летний житель региона стал жертвой телефонного мошенничества при попытке инвестировать средства. Неизвестный убедил мужчину установить приложение и перевести деньги на сторонний счёт, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл вечером: потерпевшему поступил звонок от человека, представившегося Андреем. Собеседник предложил лёгкий заработок через вложение денежных средств. В процессе беседы пенсионер раскрыл данные о состоянии своего банковского счёта. Затем, следуя указаниям звонившего, мужчина скачал приложение по ссылке из мессенджера.
После установки программы гражданин перевёл 7 800 рублей на счёт, указанный мошенником. В интерфейсе приложения отобразился баланс 125 долларов, что должно было свидетельствовать об успешном инвестировании. Проанализировав ситуацию, заявитель понял, что его обманули. Он оперативно заблокировал банковский счёт и сообщил о случившемся в полицию.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители призывают граждан не передавать третьим лицам информацию о банковских счетах и картах.
