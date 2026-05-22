В Комсомольске-на-Амуре мужчина зарубил отчима и едва не убил мать

В Комсомольске-на-Амуре 42-летнего местного жителя приговорили к 17 годам колонии особого режима за убийство отчима и покушение на убийство собственной матери, — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».
По данным суда, преступление произошло во время семейного конфликта. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отчимом и нанёс ему смертельные удары топором. Когда в конфликт вмешалась мать, он напал и на неё, ударив женщину по голове не менее пяти раз.
После нападения мужчина ушёл из дома, решив, что обе жертвы погибли. Однако уже на улице вызвал скорую помощь. Благодаря оперативной работе медиков женщину удалось спасти.
Во время суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся, но от подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции России.
Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре признал мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Суд также учёл, что ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления, а рецидив признали особо опасным.
Помимо 17 лет колонии особого режима, осуждённому назначили два года ограничения свободы после освобождения. Приговор вступил в законную силу.