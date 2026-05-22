Сержант Александр Ходжер из Хабаровского края награждён медалями Жукова и Суворова

Он спас товарищей, проявил хладнокровие и выдержку в опасной ситуации.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Александр Ходжер проявил выносливость, разумную инициативу при выполнении боевой задачи.

За успешные действия он награждён государственными и ведомственными наградами — медалями Жукова и Суворова и медалью «За боевые отличия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во время погрузки имущества поступило срочное указание о необходимости немедленной переброски боеприпасов в назначенный район.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия на маршруте, сержант Александр Ходжер оперативно подготовил машину, все проверил и кратчайшие сроки выдвинулся в указанном направлении.

На одном из участков движения возникла угроза артиллерийского обстрела со стороны неприятеля. Александр Ходжер хладнокровно оценил обстановку, остановил технику в естественной низине, обеспечив тем самым максимальное укрытие для личного состава и груза.

Затем сержант организовал быструю выгрузку части боеприпасов вручную, что позволило существенно облегчить машину и ускорить дальнейшее движение по опасному участку.

Благодаря его профессиональным действиям, проявленной личной инициативе и правильной оценке ситуации удалось избежать повреждения техники, обеспечить своевременную доставку необходимых боеприпасов по назначению и поддержать боеспособность подразделения на передовых позициях.