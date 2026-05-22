В Иркутской области суд обязал бизнесмена обследовать 245 га леса

В Иркутской области предпринимателя обязали обследовать лес на арендованном участке. Об этом сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Братская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение. Арендатор лесного участка в Нижнеудинском лесничестве своевременно не провёл лесопатологическое обследование, что создавало угрозу распространения вредителей, гибели леса и возникновения пожаров.
По иску прокурора суд обязал лесопользователя провести обследование на площади 245 гектаров. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее в Иркутской области направили в суд уголовное дело о контрабанде леса на 45 млн рублей.