Экспорт льна из Красноярского края в Китай резко вырос

Аграрии Красноярского края активно вводят в севооборот лён и продают продукцию в Китай. Всего за год экспорт вырос втрое — с 1,1 тысячи тонн до 3,4 тысячи. С начала года по 15 мая специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 3,4 тыс. тонн льна, предназначенного для экспорта в Китай. Специалисты исследуют семена по широкому спектру показателей. Органолептические свойства: вкус, цвет, запах. Физические параметры: влажность, содержание сорной и масличной примеси, зараженность вредителями. Безопасность: отсутствие вредных примесей, токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, ГМО и остаточных пестицидов. Все проверки проводятся в соответствии с международными требованиями стран-импортеров. По итогам проверок все партии красноярского льна успешно прошли контроль и были отправлены покупателям. Несмотря на то, что для Красноярского края лён — культура нетипичная, местные аграрии все активнее вводят ее в севооборот. Спрос растет как со стороны отечественной промышленности, так и со стороны зарубежных партнеров. Продукция из льна востребована в текстильной промышленности (брезент, парусина, канаты), автомобилестроении, оборонной отрасли. Льняное масло используется в пищевой промышленности, при производстве красок, мыла, в фармацевтике и косметологии.