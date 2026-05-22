Врач Поляков дал советы по диете в жаркую погоду

В центральных регионах России регистрируются рекордные для мая показатели термометров. Как правильно питаться при 30‑градусной жаре, aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
«В жаркую погоду хорошо употреблять фрукты, ягоды, овощи, зелень. Это вполне адекватный вариант. Не стоит злоупотреблять солёной пищей, но при этом полностью солёную пищу нельзя исключать, чтобы не было нарушения электролитного баланса. Потéя в жаркую погоду, человек с потом теряет и часть натрия, необходимого для обменных процессов», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул необходимость употребления чистой воды в жаркие дни. По его словам, нужно выпивать от двух литров, но не за раз, а по 100−200 мл на регулярной основе. От алкоголя, кофе и чёрного чая лучше отказаться.