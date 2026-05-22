Два человека погибли при пожаре на востоке Красноярского края

В Канске Красноярского края, в садовом обществе «Ласточка», произошел крупный пожар. Есть жертвы.
Как рассказали в МЧС, огонь охватил жилой дом и два садовых строения с прилегающими хозяйственными постройками. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров, тушили 24 человека и 7 единиц спецтехники.
«В ходе ликвидации возгорания и разбора конструкций были обнаружены тела двух человек, личности которых устанавливаются. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На месте работает следственно-оперативная группа», — сообщили в министерстве.
